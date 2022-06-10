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حوادث

نزاع مسلح ينتهي بقتل بطنجة

منذ 3 دقائق
أسفر عراك عنيف بأسلحة بيضاء، نشب، الثلاثاء الماضي، بين أربعة شباب بمقاطعة بني مكادة في طنجة، عن مصرع أحدهم جراء تعرضه لطعنات قاتلة بواسطة سكين أصابته في القلب، وتسببت له في نزيف دموي حاد عجل بوفاته قبل وصوله إلى المستشفى. وكشف مصدر أمني، أن الجريمة وقعت بعد أن اعترض ثلاثةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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