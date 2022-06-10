الأولى
إعصار الصحراء يعزل الجزائر
تزايد الضغط على تبون ينسف معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا وسانشيز يرفض دور المتفرج لم يخفت صوت بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في الدفاع عن موقف بلاده الداعم للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، ما وضع جنرالات الجزائر في عزلة إقليمية بسبب إعصار الانتصارات الدبلوماسية لمقترح الحكم الذاتي، كرسها قرار تعليقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا