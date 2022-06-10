fbpx
الأولى

إعصار الصحراء يعزل الجزائر

منذ 33 ثانية
تزايد الضغط على تبون ينسف معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا وسانشيز يرفض دور المتفرج لم يخفت صوت بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في الدفاع عن موقف بلاده الداعم للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، ما وضع جنرالات الجزائر في عزلة إقليمية بسبب إعصار الانتصارات الدبلوماسية لمقترح الحكم الذاتي، كرسها قرار تعليقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة