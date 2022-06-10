حوادث
مواجهات دامية بين “إلترات”
هجوم على حفل أنصار الوداد لاستفزاز المحتفلين بلقب العصبة تطور إلى تبادل العنف شهدت ليساسفة ضواحي البيضاء، الثلاثاء الماضي، تجدد حرب الشوارع بين عناصر “إلترات» محسوبة على فريقي الوداد والرجاء الرياضيين لكرة القدم، والتي تطورت إلى مواجهات عنيفة وتخريب. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الواقعة المرعبة، حدثت نتيجة عدم تقبل الفصيلأكمل القراءة »
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