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أطفال كورونا… الدمار الشامل
حرموا من اللعب وأدمنوا الهواتف خلال الحجر الصحي فعانوا مضاعفات نفسية وسلوكية خطيرة لم تكن جائحة كورونا رحيمة بالأطفال، رغم أن نسبة الإصابة والحالات الحرجة بينهم لم تكن بالرقم المخيف، إذ خلفت في صفوف العديد منهم أضرارا نفسية وخيمة، فبعد أن اعتاد الأطفال الحرية المطلقة،وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها محتجزينأكمل القراءة »
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