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حوادث

هتـك عـرض مسنـة معاقـة

منذ 30 ثانية
ثلاثيني من الجيران اقتحم منزلها لاغتصابها واستنفار أمني مكن من الإطاحة به اهتز شارع أنوال بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، على وقع فضيحة جنسية مدوية تمثلت في هتك عرض مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة اغتصابها على يد جانح ثلاثيني. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه،أكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية


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