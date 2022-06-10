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مجتمع

دعم ممتهنات التهريب بمليلية

منذ 36 ثانية
شكل موضوع وضعية ممتهنات التهريب المعيشي، محور لقاء عقدته، أخيرا، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة، بمقر الوزارة بالرباط، مع مكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات. وأبدت حيار، موافقتها من أجل إنجاز الشطر الثاني، من صندوق دعم النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمليلية، بشراكة مع المجلس الإقليمي للناظور ومتدخلينأكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية


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