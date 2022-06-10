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مجتمع

موجة حرارة نهاية الأسبوع

منذ 13 ثانية
دخل موسم الحر بشكل رسمي، في الأسبوع الجاري، فبعد تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا في الأيام الماضية، توقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن تشهد عدد من أقاليم ومدن المملكة، موجة حر غير مسبوقة هذه السنة، إذ من المرتقب أن تبلغ درجة الحرارة القصوى في بعض الأماكن 47 درجة، ما يؤشر علىأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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