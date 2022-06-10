مجتمع
موجة حرارة نهاية الأسبوع
دخل موسم الحر بشكل رسمي، في الأسبوع الجاري، فبعد تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا في الأيام الماضية، توقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن تشهد عدد من أقاليم ومدن المملكة، موجة حر غير مسبوقة هذه السنة، إذ من المرتقب أن تبلغ درجة الحرارة القصوى في بعض الأماكن 47 درجة، ما يؤشر علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا