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حوادث

الرصاص لإيقاف مروج مخدرات بالبيضاء

منذ 12 ثانية
وضعت رصاصة في القدم حدا لهيجان مروج مخدرات بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بعد أن أبدى مقاومة شرسة باستعمال أسلحة بيضاء وتحريض كلب شرس في حق فرقة أمنية حاولت إيقافه، متلبسا بترويج «القرقوبي». وحسب مصادر «الصباح»، فإن المروج نقل إل المستعجلات، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة الرصاصة من قدمه، ويخضعأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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