حوادث
السجن لمغتصب منتحرة بسيدي بنور
وضعت حدا لحياتها بعد الاعتداء عليها جنسيا طوت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، فصول ملف مثير ، يرتبط بقضية انتحار قاصر، أكدت نتيجة التشريح الطبي الذي خضعت إليه جثتها بأمر من النيابة العامة، أنها تعرضت في وقت سابق لهتك عرض مقرون بافتضاض البكارة. واقتنعت هيأة الحكم بالمنسوب إلى راشدأكمل القراءة »
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