حوادث
إدانة “مخازني” سهل تهريب مخدرات
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، «مخازني» ينتمي إلى المجموعة 47 للمخزن المتنقل بالخميسات، وهو معتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة، لأجل «الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات»، وبرأته من جناية تكوين عصابة إجرامية. وبرأت الغرفة نفسها خمسة من زملائه توبعوا فيأكمل القراءة »
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