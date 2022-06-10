أســــــرة
رقــــــــم: 70 % يصابون
يصاب حوالي 70 في المائة، من الرضع حديثي الولادة، بتورم الثدي، ويمكن أن يكون هذا التورم صلبا أو العكس، ويبدأ بالظهور في اليوم الثالث بعد الوضع، حسب ما ذكره موقع “نيوز مديكال” الطبي، مبرزا أن الحمل يرتبط بمستويات عالية من هرمونات الأستروجين الأنثوية، التي تمر في الدورة الدموية المشيمية، فيأكمل القراءة »
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