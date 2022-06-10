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مجتمع

احتلال الملك العمومي يدر 31 مليارا

منذ 25 ثانية
الجماعات الترابية حصلت 26 في المائة من المبلغ الإجمالي المبرمج خلال السنة حصلت الجماعات الترابية إتاوات على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بقيمة 317 مليون درهم (31 مليارا و700 مليون سنتيم)، ما يمثل 21 في المائة من المبلغ الإجمالي المنتظر تحصيله، خلال السنة الجارية، والمحدد في مليار و505 ملايين درهم (أكثرأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية


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