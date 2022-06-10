خاص
إدمـان التلاميـذ… العبوديـة للمخـدرات
شباب يقتحمون “عالم البلية” من أوسع الأبواب في غفلة من الآباء أول طريقها مفروش بالنشوة والفرح والسرور، وآخره محفوف بالمرض والجنون… هي ذي طريق من أدمن المخدرات، التي تبتدئ بمحاولة التجريب وتنتهي إلى التخريب والهدم.. تخريب أجساد المدمنين وتدمير عقولهم.. في الروبورتاج التالي محاولة من “الصباح” لرصد حالات إدمان لتلاميذ منأكمل القراءة »
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