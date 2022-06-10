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مجتمع

ورشات حول برنامج التنمية الجهوية بالجديدة

منذ 5 دقائق
احتضنت الجديدة، أخيرا، أول لقاء يندرج في إطار الورشات التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات للفترة 2022-2027، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 2-16-299 ، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وشهدت فعالياتأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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