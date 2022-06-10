الصباح الفني
خير: سعيدة بتتويج “خريف التفاح”
عبرت الممثلة فاطمة خير عن سعادتها الكبيرة بتتويج الفيلم السينمائي “خريف التفاح”، لمخرجه محمد مفتكر، بجائزة كبرى ضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. واختارت خير الاحتفاء بهذا التتويج عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، إذ نشرت مقطع فيديو من تصريح لها للقناة الثانية، قالت فيه “سعيدة بفوز آخرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا