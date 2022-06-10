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الصباح الفني

خير: سعيدة بتتويج “خريف التفاح”

منذ 28 ثانية
  عبرت الممثلة فاطمة خير عن سعادتها الكبيرة بتتويج الفيلم السينمائي “خريف التفاح”، لمخرجه محمد مفتكر، بجائزة كبرى ضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. واختارت خير الاحتفاء بهذا التتويج عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، إذ نشرت مقطع فيديو من تصريح لها للقناة الثانية، قالت فيه “سعيدة بفوز آخرأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية


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