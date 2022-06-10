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أروى في “حرب نفسية” تستأنف الفنانة أروى جودة تصوير مسلسلها الجديد “حرب نفسية”، للمخرج أحمد شفيق، بداية الأسبوع المقبل، داخل أحد استوديوهات شبرامنت، بعد عدة تأجيلات بسبب انشغالها بتصوير مسلسل “بابلو”، الذي عرض خلال رمضان الماضي. ومسلسل “حرب نفسية” من بطولة أروى جودة، وجيهان خليل، ومصطفى درويش، وأشرف زكي، وعصامأكمل القراءة »
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