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الرياضة

رين يعرقل انتقال أكرد لإنجلترا

منذ 16 ثانية
صحف بريطانية تتوقع اكتمال الصفقة رغم مطالب الفريق الفرنسي ذكرت صحف بريطانية أنه رغم مطالب رين الفرنسي الذي اشترط على ويست هام بعض العمولات الإضافية، قبل السماح للدولي المغربي نايف أكرد بالانتقال إلى «البريمير ليغ»، فإن الصفقة ستكتمل. ورغم الاتفاق الذي تم بين الفريقين من أجل انتقال أكرد للدوري الإنجليزي،أكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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