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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬جبلي‭ ‬بالزاز

منذ 8 دقائق
المرحومة‭ ‬شامة‭ ‬الزاز‭                    (‬خاص‭)‬
إطلاق‭ ‬اسمها‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬العيطة‭ ‬الجبلية‭ ‬بتاونات أطلقت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬العيطة‭ ‬الجبلية،‭ ‬اسم‭ ‬الفنانة‭ ‬المرحومة‭ ‬شامة‭ ‬الزاز‭ ‬أيقونة‭ ‬الطرب‭ ‬الجبلي،‭ ‬على‭ ‬دورته‭ ‬العاشرة‭ ‬المرتقب‭ ‬تنظيمها‭ ‬بتاونات‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭ ‬بوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلسي‭ ‬الجهة‭ ‬والإقليم‭ ‬والجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬لتاونات‭.  أكمل القراءة »


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