الصباح الفني
احتفاء جبلي بالزاز
إطلاق اسمها على مهرجان العيطة الجبلية بتاونات أطلقت إدارة المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية، اسم الفنانة المرحومة شامة الزاز أيقونة الطرب الجبلي، على دورته العاشرة المرتقب تنظيمها بتاونات بين 10 و12 يونيو الجاري، من قبل قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتعاون مع مجلسي الجهة والإقليم والجماعة الحضرية لتاونات. أكمل القراءة »
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