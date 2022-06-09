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أســــــرة

احذروا المناديل المبللة

منذ 20 ثانية
لا تنظف بعمق وبعضها يحتوي على مواد غير صحية  يجد الكثير من الأشخاص، منهم النساء، صعوبة في التخلص من المناديل المبللة، إذ غالبا ما يتم الاعتماد عليها لإزالة الماكياج وتنظيف الوجه، وأيضا خلال تغيير حفاظات الأطفال وتنظيفهم. من الأسباب التي تدفع إلى التفكير في التخلي عن هذا النوع من المناديل،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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