fbpx
الرياضة

ريكبي خريبكة إلى نهائي البطولة

منذ 30 ثانية
يواجه أولمبيك خريبكة للريكبي لأقل من 20 سنة، نجم بني درار، الأحد المقبل، بملعب الهناء بقلعة السراغنة، بداية من العاشرة والنصف صباحا، في المباراة النهائية لنيل لقب البطولة الوطنية. وبسط أولمبيك خريبكة للريكبي سيطرة مطلقة على شطر الجنوب، إذ لم ينهزم في أي مباراة، وأنهى المنافسة في الرتبة الأولى بأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 30 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة