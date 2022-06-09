الرياضة
ريكبي خريبكة إلى نهائي البطولة
يواجه أولمبيك خريبكة للريكبي لأقل من 20 سنة، نجم بني درار، الأحد المقبل، بملعب الهناء بقلعة السراغنة، بداية من العاشرة والنصف صباحا، في المباراة النهائية لنيل لقب البطولة الوطنية. وبسط أولمبيك خريبكة للريكبي سيطرة مطلقة على شطر الجنوب، إذ لم ينهزم في أي مباراة، وأنهى المنافسة في الرتبة الأولى بأكمل القراءة »
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