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تفاصيل الدورة 20 من “البولڤار”

منذ 35 ثانية
سينظم بين 23 شتنبر و2 أكتوبر بملعب “الراسينغ” بالبيضاء كشفت جمعية التربية الفنية والثقافية “البولڤار”، عودة مهرجان الموسيقى الحضرية “البولڤار” في نسخته العشرين بالبيضاء، خلال الفترة الممتدة بين 23 شتنبر و2 أكتوبر المقبل. وسيحتضن هذه التظاهرة الفنية ملعب “الراسينغ” الجامعي في البيضاء، بعد سنتين من التوقف، نتيجة الأزمة الصحية المرتبطةأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية


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