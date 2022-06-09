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”الأرمي”… الجسد مغربي والوجدان كوري
الثقافة الكورية «تستلب» شبابا وأطفالا مغاربة وتعزلهم عن المجتمع من المواضيع التي لا تثار في النقاش العمومي المغربي، هو إلى أي حد يمكن للشباب المغربي الانفتاح والانغماس في الثقافات الأجنبية، والكورية الجنوبية على وجه الخصوص، التي أصبحت تستوعب جزءا مهما من النشء المغربي، بشكل غير مفهوم يميل إلى الاستلاب أكثرأكمل القراءة »
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