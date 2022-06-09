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‭”‬الأرمي‭”… ‬الجسد‭ ‬مغربي‭ ‬والوجدان‭ ‬كوري

منذ 32 ثانية
"الأرمي" يتهمون بالتعصب لأفكارهم (خاص)
الثقافة‭ ‬الكورية‭ ‬‮«‬تستلب‮»‬‭ ‬شبابا‭ ‬وأطفالا‭ ‬مغاربة‭ ‬وتعزلهم‭ ‬عن‭ ‬المجتمع من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تثار‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬العمومي‭ ‬المغربي،‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬يمكن‭ ‬للشباب‭ ‬المغربي‭ ‬الانفتاح‭ ‬والانغماس‭ ‬في‭ ‬الثقافات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬والكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تستوعب‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬النشء‭ ‬المغربي،‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مفهوم‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬الاستلاب‭ ‬أكثر‭أكمل القراءة »


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