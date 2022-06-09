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الرياضة

الديربي بمراكش أو الرباط

منذ 20 ثانية
يجرى الأسبوع المقبل والرجاء يحتج على لجنة التأديب بات الديربي البيضاوي، بين الوداد والرجاء، مهددا بالترحيل خارج البيضاء، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية. ومن المقرر أن يلعب ديربي البطولة، الأسبوع المقبل، غير أن تنظيم مهرجان موسيقي ب»دونور»، يمكن أن يحول دون تنظيم المباراة في الملعب، ونقلها إلى الرباط أوأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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