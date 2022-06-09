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اذاعة وتلفزيون

ندوة تناقش دور التلفزة في إشاعة الثقافة القانونية

منذ 36 ثانية
الرامي: “مداولة” ساهمت في إشاعة التربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار فعاليات رواقها المؤسساتي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حلقة نقاش حول مساهمة الدراما التلفزية على قناة “الأولى”، في نشر الثقافة القانونية وتعزيز وعي أوسع فئات المواطنين بالحقوق والواجبات، تجسيدا للأهداف العامة للخدمة الإعلامية العمومية.أكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية


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