الرياضة
الوداد يستعد للرجاء بمراكش
طالب «كاف» بمنحة العصبة و»كورونا» يواصل اقتحام مركب بنجلون اختار وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، مراكش، للاستعداد للديربي المرتقب، لحساب الجولة 25 من البطولة. وذكر مصدر مطلع أن الوداد اختار المدينة الأقرب لاحتضان الديربي البيضاوي، في ظل صعوبة برمجته بملعب محمد الخامس. ويواجه الوداد، نهاية الأسبوع الجاري، قبل التوجه، صوبأكمل القراءة »
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