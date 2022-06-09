خاص
يقظة بالمغرب وتخوف عالمي
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب جاهز لمواجهة “جدري القردة”، وفق خطة معدة مسبقا، تم إعدادها بالوزارة. وأضاف وزير الصحة في تدخله خلال جلسة برلمانية، أن أطر الوزارة عملت في مرحلة أولى، على “تلقين مهنيي الصحة كيفية تشخيص المرض والتعامل معه”، مبرزا أن المغرب يتوفر علىأكمل القراءة »
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