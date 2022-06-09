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خاص

يقظة بالمغرب وتخوف عالمي

منذ 14 دقيقة
FILE PHOTO: Test tubes labelled "Monkeypox virus positive" are seen in this illustration taken May 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب جاهز لمواجهة “جدري القردة”، وفق خطة معدة مسبقا، تم إعدادها بالوزارة. وأضاف وزير الصحة في تدخله خلال جلسة برلمانية، أن أطر الوزارة عملت في مرحلة أولى، على “تلقين مهنيي الصحة كيفية تشخيص المرض والتعامل معه”، مبرزا أن المغرب يتوفر علىأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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