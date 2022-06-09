خاص
خـوف يتـربـص بالمـغاربـة
عادوا إلى استعمال المعقمات وارتداء الكمامات والتوقف عن المصافحة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مازال أغلب المغاربة يحاولون الخروج من دائرة الخوف التي تسبب فيها انتشار جائحة “كورونا” ويسعون إلى “تناسي” جراحها، التي كانت سببا في معاناة صحية أو فقدان أشخاص أو عمل إلى غير ذلك من انعكاساتها السلبية، حتى كانتأكمل القراءة »
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