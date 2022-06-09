خاص
“جدري القردة”… الخطر القادم من إفريقيا
مواطنون قلقون رغم التطمينات خاصة أن الإصابة قد تكون خطيرة وقاتلة بالنسبة إلى الأطفال ما أن استبشر المغاربة خيرا برفع الإجراءات الاحترازية ضد “كوفيد 19″، وبتراجع حالات الإصابة الخطيرة والمميتة بالوباء الذي أوقف الزمن العالمي أكثر من سنتين كاملتين، حتى عاد القلق والرعب ليستوطنا قلوبهم، هذه المرة بسبب “جدري القرود”،أكمل القراءة »
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