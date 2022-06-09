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كوكايين حزب الله في تندوف

منذ 40 ثانية
مخابرات إيران ومافيا مخدرات فنزويلا متورطة في تمويل تسليح “بوليساريو” انكشفت خيوط مؤامرة جنرالات الجارة الشرقية، الهادفة إلى ضرب استقرار المغرب باستعمال ملف الصحراء، إذ فضحت تقارير مؤسسات إعلامية رائدة تورط عناصر محسوبة على المخابرات الإيرانية تربطها معاملات مشبوهة مع بارونات كوكايين من فنزويلا في تمويل تسليح ميليشيات «بوليساريو». ونقلأكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية


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