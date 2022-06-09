الأولى
كوكايين حزب الله في تندوف
مخابرات إيران ومافيا مخدرات فنزويلا متورطة في تمويل تسليح “بوليساريو” انكشفت خيوط مؤامرة جنرالات الجارة الشرقية، الهادفة إلى ضرب استقرار المغرب باستعمال ملف الصحراء، إذ فضحت تقارير مؤسسات إعلامية رائدة تورط عناصر محسوبة على المخابرات الإيرانية تربطها معاملات مشبوهة مع بارونات كوكايين من فنزويلا في تمويل تسليح ميليشيات «بوليساريو». ونقلأكمل القراءة »
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