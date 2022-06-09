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عبد النباوي: القضاء والصحافة متكاملان
قال إن تفوق القضاء في مهامه يقاس بالتوازن بين حقوق الصحافيين والأغيار قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مهنتي القضاء والصحافة، وإن كان يبدو أنهما متعارضتان، فإن الحقيقة غير ذلك، لأنهما متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدة ترصدأكمل القراءة »
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