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راق يغتصب طالبة
أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، أمس (الأربعاء)، متهما يمارس الرقية الشرعية، على النيابة العامة، بعد إنهاء الأبحاث معه حول شكاية تقدمت بها طالبة، تشكو استغلال وضعيتها النفسية والاعتداء جنسيا عليها. وأوردت مصادر متطابقة أن الضحية، وهي طالبة بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر، تعرضت لاغتصاب من قبلأكمل القراءة »
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