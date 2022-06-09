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ترحيل محاكم البيضاء لزناتة… الزلزال
وزارة العدل تستدرج أسرة العدالة للقبول ومهنيون يبسطون مساوئ القرار وجد مهنيو العدالة بالبيضاء، خاصة المحامين، أنفسهم أمام امتحان جديد، إذ استشعروا أن مراسلة من الوزير إلى نقيبهم، بمثابة القنطرة التي ستقفز على خطابات التشاركية والاستشارة القبلية، وتهضم حقوق فئات أخرى من المنتسبين إلى أسرة القضاء، بفرض الأمر الواقع، وتبنيأكمل القراءة »
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