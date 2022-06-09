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تحت الدف

منذ 22 ثانية
وصل استهتار المنتخبين حد التآمر لحرمان مغاربة من الاستفادة من مشاريع ملكية، أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لم يكن الأمر كذلك في عهد الراحلة زليخة نصري، فقد كانت بفضل تتبعها الدقيق لطرق صرف أموال المبادرة، “مؤسسة” تفتيش قائمة الذات، تعالت بعدها صيحات المستفيدين تستغيث من عبث المسؤولين. آخرأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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