الأولى
تحت الدف
وصل استهتار المنتخبين حد التآمر لحرمان مغاربة من الاستفادة من مشاريع ملكية، أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لم يكن الأمر كذلك في عهد الراحلة زليخة نصري، فقد كانت بفضل تتبعها الدقيق لطرق صرف أموال المبادرة، “مؤسسة” تفتيش قائمة الذات، تعالت بعدها صيحات المستفيدين تستغيث من عبث المسؤولين. آخرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا