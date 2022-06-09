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جرحى في هجوم على قائد

منذ 10 ثواني
عاش قائد وأعوان سلطة وعناصر من القوات المساعدة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، لحظات حرجة أثناء تدخلهم لهدم مبنى عشوائي بني سرا بـ”كريان الرحامنة” بسيدي مومن بالبيضاء، بعد تعرضهم لهجوم بالحجارة، لمنعهم من مواصلة عملية الهدم. وأفادت مصادر “الصباح”، أن القائد أصيب في كتفه بعد تعمد رشقه من قبل جانحين، فيماأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني


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