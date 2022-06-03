توقيع عقوبات على الرجاء

أصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة ،مجموعة من القرارات التأديبية في حق العديد من مكونات الفرق الوطنية، لعل أبرزها العقوبات المتخذة في حق فريق الرجاء الرياضي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته مع فريق سريع وادي زم بملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية “انوي” للقسم الأول .

وهكذا ،قضت اللجنة في بلاغ صدر عقب اجتماعها “بمعاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتين بدون جمهور ،مع منع تنقل وحضور جمهوره مباريات فريقه خارج الميدان، وذلك لما تبقى من المباريات من الموسم الكروي الجاري، طبقا للمواد 36 و 60 و 76 و105 من مدونة التأديب، وذلك بالنظر لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور نادي الرجاء الرياضي”.

كما قررت ، وفق البلاغ ذاته ،” تغريم فريق الرجاء الرياضي بمبلغ 50 ألف درهما، لرشق جماهيره أرضية الملعب بالحجارة ورميه أشياء صلبة داخل رقعة الملعب نتج عنها إصابة الحكم المساعد بجروح، مما أدى إلى توقيف اللقاء لبعض الدقائق، بناء على الماديتين 105 من مدونة التأديب”.

وقضت اللجنة أيضا ب”تغريم فريق الرجاء الرياضي، بمبلغ 30 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب، مع تسجيل حالة العود”.

وبموجب هذه العقوبات سيكون على فريق الرجاء الرياضي إجراء مباراة “الديربي” أمام الوداد الرياضي بدون جمهور.