كوفيد-19 : 425 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و442 ألف ملقح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 425 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 167 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و442 آلفا و865 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و316 ألفا و903 شخصا، مقابل 24 مليونا و835 ألفا و453 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و169 ألفا و482 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و151 ألفا و196 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (184)، والرباط سلا القنيطرة (128)، ومراكش آسفي (56)، وطنجة تطوان الحسيمة (18)، وفاس مكناس (15)، وسوس ماسة (10)، والشرق (6)، وبني ملال خنيفرة (4) ، وكلميم واد نون (2)، في حين سجلت حالة واحدة بكل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة درعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 2208 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 21 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.4 في المائة.