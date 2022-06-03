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وطنية

وهبي‭: ‬لا‭ ‬يعقل‭ ‬تجريم‭ ‬الخمر‭ ‬وتضريبه

منذ 3 دقائق
وزير‭ ‬العدل‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السوار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬سيكون‭ ‬بديلا‭ ‬للاعتقال أكد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬أن‭  ‬47‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬بسنتين‭ ‬بسبب‭ ‬شيك‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬تدبير‭ ‬شركة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬عمومية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬اعتماد‭ ‬السوار‭ ‬الالكتروني‭ ‬ضمن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬مضيفا‭ “‬طرح‭ ‬لنا‭ ‬خياران‭ ‬إما‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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