وطنية
وهبي: لا يعقل تجريم الخمر وتضريبه
وزير العدل قال إن السوار الإلكتروني سيكون بديلا للاعتقال أكد عبد اللطيف وهبي، أن 47 في المائة هم من المحكومين بسنتين بسبب شيك بدون رصيد أو بسبب تدبير شركة أو مؤسسة عمومية أو غيرها، ما دعا إلى اقتراح اعتماد السوار الالكتروني ضمن العقوبات البديلة، مضيفا “طرح لنا خياران إما أنأكمل القراءة »
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