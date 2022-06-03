الصباح الفني
الوافي تشوق جمهورها لـ”جوديا”
اختارت الممثلة نجاة الوافي، من أجل تشويق جمهورها لأحدث أعمالها التلفزيونية، ويتعلق الأمر بمسلسل يحمل عنوان “جوديا”، نشر صورة لها من كواليس تصوير المسلسل. وأرفقت الوافي الصورة بتعليق جاء فيه “هذه ليست أنا، هذه “لالة فطومة” شخصية من شخصيات مسلسل “جوديا” والذي ستتابعونه على القناة “الأولى”، كيف ستكون لالة فطومةأكمل القراءة »
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