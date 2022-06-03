وطنية
موظفون بالبيضاء تحت خط الأمية
الموضوع وصل إلى البرلمان ووثيقة تكشف اختفاء الأطر العليا من الجماعة ودنو آخرين من التقاعد أخذ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، علما بالوضعية «التعليمية» لأغلب موظفي جماعة البيضاء، حين قال عضو بمجلس النواب إن المئات منهم، لا يستطيعون فك طلاسم الوثائق والعقود والاتفاقيات، خصوصا في قطاع التدبير المفوض. وقال الحسينأكمل القراءة »
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