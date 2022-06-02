الرياضة
سلة طنجة… قاطرة الرياضة
زعيم التمرد على الجامعة يطمح لتحقيق الازدواجية رغم الإكراهات تتواصل احتفالات اتحاد طنجة لكرة السلة بعد إحرازه كأس العرش الثانية في مشواره الرياضي، بعد فوزه على الفتح. وحظي الفريق بعد هذا التتويج باستقبال خاص من قبل مسؤولي وفعاليات طنجة، ضمنهم والي المدينة ورئيس الجهة ورؤساء بعض المقاطعات ومؤسسات متعددة، تكريماأكمل القراءة »
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