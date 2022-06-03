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البرلمان في معرض الكتاب
يشارك البرلمان المغربي بمجلسيه، (النواب والمستشارون)، لأول مرة، في الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. واعتبر البرلمان أن التظاهرة ستشكل مناسبة للتواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنين، وإبراز الصورة الحقيقية للعمل البرلماني. وسيتمكن زوار المعرض من الاطلاع على الرصيد الوثائقي للبرلمان ومختلف إصداراته، سواء المتعلقة بتاريخه وتركيبته، أو بأنشطتهأكمل القراءة »
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