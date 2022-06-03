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حوادث

إسبانيا تحاصر شبكات دعارة مغربيات

منذ دقيقتين
أطلقت حملة دولية بحثا عن فارين من قضايا الاستغلال الجنسي وتهريب الكوكايين أطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس (الأربعاء)، حملة أمنية لإيقاف عشرة فارين من العدالة في إسبانيا ودول أوربية وأمريكية، أبرزهم متزعمو شبكات لاستغلال المغربيات جنسيا وتهريب الكوكايين وغسيل عائدته في مشاريع عديدة. وقالت المصالح الأمنية نفسها إن بعضأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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