حوادث
إسبانيا تحاصر شبكات دعارة مغربيات
أطلقت حملة دولية بحثا عن فارين من قضايا الاستغلال الجنسي وتهريب الكوكايين أطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس (الأربعاء)، حملة أمنية لإيقاف عشرة فارين من العدالة في إسبانيا ودول أوربية وأمريكية، أبرزهم متزعمو شبكات لاستغلال المغربيات جنسيا وتهريب الكوكايين وغسيل عائدته في مشاريع عديدة. وقالت المصالح الأمنية نفسها إن بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا