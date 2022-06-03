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حوادث

وفاة تلميذ غرقا بسد الوحدة

منذ دقيقتين
سابقت فرقة غطس من القيادة الجهوية للوقاية المدنية بفاس، الزمن نهاية الأسبوع الماضي لانتشال جثة تلميذ في السنة الثانية باكلوريا بالثانوية التأهيلية غرق في حقينة سد الوحدة، رابع غريق في مدة وجيزة، بعد غرق عاملي ورش تهيئة الطرق بدائرة غفساي، ووفاة قاصر غرقا في بركة لتجميع الماء بضيعة فلاحية ببنصميم.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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