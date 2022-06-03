وطنية
جدري القردة يصل المغرب
تسجيل أول حالة مؤكدة قادمة من دولة أوربية والمخالطون تحت المراقبة أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس (الخميس)، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض «المانكبوكس» أو جدري القردة، ويتعلق الأمر بحالة وافدة من دولة أوربية، تم رصدها في إطار البروتوكول الوطني الموضوع، منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي الجديد. وقالتأكمل القراءة »
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