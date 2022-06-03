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وطنية

انطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬للشعلة

منذ 3 دقائق
عبد المقصود راشدي (أرشيف)
مشاركة‭ ‬350‭ ‬مؤتمرا‭ ‬وحضور‭ ‬وزراء‭ ‬وممثلي‭ ‬مؤسسات‭ ‬دستورية‭ ‬وأحزاب‭ ‬ومنظمات تنطلق،‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بالمجمع‭ ‬الدولي‭ ‬مولاي‭ ‬رشيد‭ ‬للشباب‭ ‬والطفولة‭ ‬ببوزنيقة،‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لجمعية‭ ‬الشعلة‭ ‬للتربية‭.‬ وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬لجمعية‭ ‬الشعلة‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬سيحضرها‭ ‬وزراء‭ ‬وممثلو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية،‭ ‬وممثلو‭أكمل القراءة »


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