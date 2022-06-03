وطنية
انطلاق المؤتمر الوطني للشعلة
مشاركة 350 مؤتمرا وحضور وزراء وممثلي مؤسسات دستورية وأحزاب ومنظمات تنطلق، اليوم (الجمعة) بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لجمعية الشعلة للتربية. وأعلن المكتب الوطني لجمعية الشعلة أن الجلسة الافتتاحية، التي ستنطلق ابتداء من الخامسة والنصف مساء، سيحضرها وزراء وممثلو المؤسسات الدستورية، وممثلوأكمل القراءة »
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