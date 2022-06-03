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الصباح الفني

لعروس‭ ‬يقدم‭ “‬المدينة‭ ‬القديمة‭” ‬بالبيضاء

منذ 6 دقائق
حسن‭ ‬لعروس‭ ‬‭(‬أرشيف‭)‬
يحتضن‭ ‬مركز‭ ‬التعريف‭ ‬بالتراث،‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬لقاء‭ ‬فكريا‭ ‬لتقديم‭ ‬ومناقشة‭ ‬كتاب‭ “‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭.. ‬ذاكرة‭ ‬وتراث‭” ‬لمؤلفه‭ ‬حسن‭ ‬لعروس‭ ‬بمقر‭ ‬المركز‭ ‬بفضاء‭ ‬المدرسة‭ ‬العبدلاوية‭ ‬سابقا‭ ‬قرب‭ ‬جامع‭ ‬ولد‭ ‬الحمرا‭ ‬بالبيضاء‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬عصرا‭.‬ وسيشارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ “‬صورة‭” ‬للتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬لمناقشة‭ ‬مضامين‭ ‬الكتاب‭ ‬الدكتور‭أكمل القراءة »


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