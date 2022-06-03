الصباح الفني
لعروس يقدم “المدينة القديمة” بالبيضاء
يحتضن مركز التعريف بالتراث، اليوم (الجمعة)، لقاء فكريا لتقديم ومناقشة كتاب “المدينة القديمة بالدار البيضاء.. ذاكرة وتراث” لمؤلفه حسن لعروس بمقر المركز بفضاء المدرسة العبدلاوية سابقا قرب جامع ولد الحمرا بالبيضاء ابتداء من الخامسة عصرا. وسيشارك في اللقاء، الذي تم بتنسيق مع جمعية “صورة” للتراث الثقافي، لمناقشة مضامين الكتاب الدكتورأكمل القراءة »
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