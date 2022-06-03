حوادث
تزوير العقود يورط موظفا جماعيا
تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، الزمن، لإيقاف موظف جماعي بالجماعة الحضرية للمدينة، استغل وظيفته للقيام للتزوير واستعماله لخدمة الراغبين في التحايل على القانون، في ما يخص الحصول على الرخص والسطو على العقارات. وحسب مصادر “الصباح”ّ، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه متورط في عدة عملياتأكمل القراءة »
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