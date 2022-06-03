خاص
الحسيمـة… أسـرار عشـق صيفـي
جودة الشواطئ والأمن يزيدان من الإقبال وموسم صيف استثنائي ينتظر المنطقة أصبحت الحسيمة من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها المصطافون كل موسم صيف. ووحدهم من تستهويهم هذه المدينة المتوسطية يملكون أسرار عشقها. ويعرف إقليم الحسيمة ذروة انتعاشه صيفا، باعتباره وجهة شاطئية أكثر جذبا للمصطافين، على غرار بعض المناطق كمارتيل والمضيق،أكمل القراءة »
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