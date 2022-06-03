حوادث
التهريب يطيح بشرطيين بميناء طنجة
متهمان بتسهيل عبور شاحنة محملة بالسجائر المهربة ومرشح للهجرة أمر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أول أمس (الأربعاء)، بفتح تحقيق على خلفية إجهاض عملية لتهريب شحنة من علب السجائر مجهولة المصدر، وضبط مرشح للهجرة غير المشروعة على متن شاحنة للنقل الدولي، التي كانت تستعد للإبحار على متن باخرة متوجهة نحوأكمل القراءة »
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