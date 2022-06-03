مجتمع
تذاكر العودة تستفز مغاربة العالم
تهربت الحكومة، من مواجهة غلاء أسعار السفر عبر الطائرات والبواخر، وفرض قيود صحية مجحفة لعودة مغاربة العالم، إلى بلدهم الأم لقضاء العطلة الصيفية، والمشاركة في عيد الأضحى. ولم تتفاعل الحكومة مع غضب مغاربة العالم، بسبب تباين بلاغات الوزارات بشأن القيود الصحية، بالتوفر على جواز التلقيح، وفرض إجراء جرعة ثالثة، أوالاستعانةأكمل القراءة »
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